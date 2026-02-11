Milei repudió incidentes en el Congreso: "Del otro lado tenemos esto"

El presidente de la Nación, Javier Milei, se pronunció a través de las redes sociales para repudiar los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso de la Nación. Esto sucedió mientras se debatía la reforma laboral.

En su mensaje, Milei indicó: "Del otro lado tenemos esto". Durante la movilización por la reforma laboral, los manifestantes se enfrentaron a la Policía, lo que generó un clima de tensión en el lugar. La situación se desarrolló en el contexto de un debate legislativo importante, lo que atrajo la atención de los medios y la opinión pública.

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...

MAGA.

Los incidentes se intensificaron durante la tarde, cuando se registraron choques entre los manifestantes y las fuerzas policiales. La Policía aplicó el protocolo antipiquete en respuesta a la situación. Al menos cuatro policías resultaron heridos y se reportaron dos manifestantes detenidos. Los sindicatos y organizaciones sociales marcharon desde la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Durante las manifestaciones, algunos individuos arrojaron bombas molotov, lo que contribuyó a la escalada de violencia.

El debate en el Congreso incluyó la discusión sobre el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un tema que generó divisiones entre los legisladores. La senadora Patricia Bullrich afirmó que contaba con los votos necesarios para avanzar con el acuerdo con la Ciudad. En contraposición, la oposición argumentó que se buscaba establecer una justicia más favorable para los empleadores.