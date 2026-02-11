Monteoliva promete identificar a los que atacaron a las Fuerzas

Cientos de manifestantes protagonizaron graves incidentes frente al Congreso mientras se desarrollaba el debate por la reforma laboral. En medio de la movilización, comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra el vallado y el personal policial apostado en el lugar.

Los disturbios se extendieron durante varios minutos y dejaron daños en el mobiliario urbano, vidrieras rotas y sectores incendiados. Las imágenes registraron ataques directos contra las Fuerzas, que intentaban contener el avance hacia el edificio legislativo.

En ese contexto, la funcionaria Alejandra Monteoliva aseguró que los responsables serán identificados. Indicó que ya se están resguardando todas las grabaciones y que se solicitaron autorizaciones judiciales para avanzar con la individualización de los agresores.

Según afirmó, se trató de grupos organizados que actuaron de manera coordinada y con violencia premeditada. “Quienes atacan a las Fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”, expresó.

La causa avanza mientras se evalúan los daños y se analizan las imágenes para identificar a los participantes de los ataques.