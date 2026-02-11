Naranjitas entraron a un hotel, atacaron al encargado y huyeron en taxi

Barrio Güemes
Naranjitas entraron a un hotel, atacaron al encargado y huyeron en taxiTres hombres irrumpieron en el establecimiento, golpearon al responsable y escaparon primero en un vehículo de alquiler y luego a pie. Fueron alcanzados tras un operativo en la zona.
Tres naranjitas fueron detenidos en las últimas horas en barrio Güemes luego de ingresar a un hotel, agredir al encargado y escapar con distintas pertenencias.
El episodio se registró cuando los hombres irrumpieron en el establecimiento y atacaron al responsable del lugar. Tras el violento momento, sustrajeron dinero y otros elementos y se dieron a la fuga en un taxi.
Minutos después descendieron del vehículo e intentaron continuar la huida a pie, pero un operativo policial desplegado en el sector permitió interceptarlos a pocas cuadras.
Durante el procedimiento se secuestraron dinero, chalecos refractarios y teléfonos celulares, entre otros objetos vinculados al hecho. Los tres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.