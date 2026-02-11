Operativo interfuerzas en Villa Carlos Paz: controles, secuestros y detenidos

Villa Carlos Paz. Durante las últimas horas se llevó a cabo un importante operativo interfuerzas en la ciudad de Villa Carlos Paz y localidades aledañas con la participación de personal de la Departamental Punilla y efectivos de la Policía Federal.

El procedimiento estuvo encabezado por el director, comisario mayor Hernán Guayanes; el subdirector de la departamental, Andrés Aguirre; y jefes de las zonas 1 y 2. Como resultado del despliegue, más de 500 personas fueron controladas en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Además, se secuestró una motocicleta y un automóvil vinculados a delitos, mientras que otras 34 motocicletas fueron retenidas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana. En el marco de diferentes allanamientos, las fuerzas de seguridad recuperaron una importante cantidad de elementos de interés en diferentes investigaciones y detuvieron a cinco personas por diversos delitos.

Desde las autoridades destacaron la importancia de estos operativos conjuntos para reforzar la prevención y la seguridad en la región.