Robaron en un campo de Córdoba y hallaron el botín en Rosario

Una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Rosario permitió el secuestro de una camioneta, teléfonos celulares y diversos elementos vinculados a un robo ocurrido en la zona rural de General Roca.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las últimas horas y estuvieron a cargo de la Patrulla Rural Sureste de Córdoba, con apoyo del Grupo Especial G.O.T. y del Departamento de Investigaciones de la Policía de Santa Fe.

Según se informó, la investigación se originó tras un episodio de sustracción de bienes registrado el 28 de enero en un establecimiento rural de General Roca. A partir de las tareas investigativas, se identificaron domicilios en Rosario donde podrían encontrarse objetos relacionados con el hecho.

Durante los operativos se secuestró una camioneta tipo pick up, once teléfonos celulares, elementos de bronce, herramientas y otros objetos considerados de interés para la causa.

Todo lo incautado quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles conexiones con otros hechos.