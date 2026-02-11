Tarde crítica en la Cascada de Los Cóndores por una mujer extraviada

Una mujer de 28 años fue rescatada en las últimas horas en el sector de la Cascada de Los Cóndores, en el acceso al Camino del Cuadrado, tras desorientarse mientras recorría la zona serrana.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que desplegó técnicas de rastreo en un terreno de difícil acceso. Luego de un recorrido de aproximadamente 1.900 metros, el personal logró ubicarla.

La joven fue asistida en el lugar con hidratación y posteriormente trasladada al dispensario de Río Ceballos para su evaluación médica.

Según se informó, se constató que se encontraba en buen estado de salud.