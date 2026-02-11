Turista grave en Mayu Sumaj: se arrojó al río y sufrió un fuerte golpe en la cabeza

Un turista de 28 años, oriundo de Santa Cruz, resultó herido esta tarde en Mayu Sumaj tras lanzarse desde una piedra y golpear su cabeza contra otra formación rocosa en el cauce del río. Fue asistido en el lugar por el operativo verano y trasladado al Hospital Sayago para una evaluación más compleja.

El hecho ocurrió en una zona de balneario donde el joven decidió tirarse al agua desde una altura. En la caída impactó con otra piedra y sufrió un corte en la cabeza que obligó a la intervención inmediata del personal de seguridad y emergencias que se encontraba trabajando en el sector.

Según se informó, el hombre nunca perdió el conocimiento. Tras las primeras curaciones en el lugar, fue derivado por el servicio de emergencias Punilla Sur al Hospital donde quedó en observación.