Una mujer herida por un choque entre una camioneta y una moto en San Antonio

Un fuerte choque entre una camioneta y una moto se produjo esta tarde en la intersección de avenida Héroes de Malvinas y Falconier, en San Antonio.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, una unidad liviana acudió al lugar tras el llamado de emergencia. Al arribar, el personal aseguró la zona para evitar nuevos riesgos mientras el equipo sanitario asistía a la conductora del vehículo menor.

La mujer fue trasladada al hospital de Villa Carlos Paz con traumatismos de carácter leve.

En el operativo trabajaron además el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur, efectivos policiales y la Guardia Local de San Antonio, que ordenaron la circulación en el sector durante las tareas de asistencia.