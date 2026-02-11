Van a juicio los acusados de colaborar en el homicidio de Sebastián Villarreal

Este 11 de febrero comenzó en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 3° Nominación de Córdoba el juicio oral y público contra tres personas mayores de edad acusadas de haber colaborado en el asalto que terminó con la muerte de Sebastián Villarreal.

El hecho ocurrió en febrero de 2024 en barrio Yofre Norte, cuando dos adolescentes protagonizaron un robo que derivó en el homicidio. Uno de ellos era inimputable por su edad, mientras que el otro, de 17 años al momento del hecho, fue declarado responsable en octubre de 2025 por el Juzgado Penal Juvenil de 3° Nominación como coautor de homicidio criminis causa, en concurso real con robo calificado por el uso de arma y encubrimiento.

En este nuevo debate se analizará la participación de tres mayores de edad señalados como colaboradores del hecho.

Luciano Gonzalo Busto, de 19 años, está acusado como partícipe necesario de homicidio en ocasión de robo, bajo la sospecha de haber entregado la munición utilizada en el crimen.

Axel Fabricio Escada, de 20 años, enfrenta la misma calificación legal, acusado de haber facilitado la motocicleta utilizada por los adolescentes durante el asalto.

En tanto, Héctor Alejandro Herrera, de 25 años, está imputado como partícipe no necesario. Según la acusación, habría acordado ocultar la motocicleta tras el hecho para procurar la impunidad.

El tribunal está presidido por Gustavo Ispani e integrado por María de los Ángeles Palacio y Leandro Quijada, junto a jurados populares. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal de Cámara Fernando López Villagra.

Durante el juicio también se abordarán otros 16 hechos acumulados en la causa, vinculados a encubrimiento, resistencia a la autoridad y robos con arma de fuego.