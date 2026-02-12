Allanamiento de Gendarmería en la comuna de Cabalango: ¿qué se investiga?

La tranquilidad de Cabalango se rompió en las últimas horas con un allanamiento que Gendarmería Nacional hizo en el edificio comunal, en el marco de una investigación que lleva adelante la justicia federal. El despliegue concentró la atención de vecinos y turistas y se conoció que se investiga una denuncia realizada por la oposición, por una presunta «malversación de fondos» en contra de la administración anterior.

La actual jefa comunal, Carla Bruno, se hizo presente en el lugar, se puso a disposición y aportó documentación.

Tras una presentación judicial que hizo Leopoldo Pérez, integrante del Tribunal de Cuentas de Cabalango, se busca determinar el destino de los fondos nacionales que fueron enviados durante la gestión del presidente Alberto Fernández. En concreto, se trataría de alrededor de ochenta millones de pesos que fueron gestionados para la construcción de un playón de deportes y que se habrían destinado, excepcionalmente, al pago de gastos de la administración pública.

Según pudo conocerse, mediante la aprobación de una resolución que lleva la firma del propio Pérez, de la entonces presidenta comunal Natalia Sayas y del tesorero Emiliano Zampetti, los recursos fueron utilizados (con carácter de emergencia) para afrontar salarios y con la promesa de que serían devueltos. Algo que finalmente ocurrió cuando Bruno asumió el gobierno en 2024 y destinó recursos comunales a la construcción del polideportivo.

La presentación hace referencia a los aportes que la Nación habría enviado durante los años 2021, 2022 y 2023.

Tras el procedimiento, la comuna de Cabalango emitió un comunicado para llevar tranquilidad a los vecinos: «El allanamiento de hoy a la sede comunal fue por dineros para obras recibidos desde Nación en gestiones de gobiernos anteriores, obras que la actual gestión terminó con fondos propios, como el caso del Playón Polideportivo (....) La transparencia de gestión es nuestra bandera y todo lo que requirió la justicia fue puesto a disposición».