Alta Gracia activó un amplio operativo interfuerzas por la peregrinación a Lourdes

Durante la tarde del 11 de febrero comenzó en Alta Gracia un operativo interfuerzas en el anillo externo del dispositivo de seguridad dispuesto por la festividad de la Virgen de Lourdes.

El despliegue incluyó móviles de la patrulla preventiva, sección motocicletas, unidades de la guardia local y efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El objetivo es reforzar la prevención en sectores estratégicos y acompañar el crecimiento sostenido de peregrinos que llegan a la ciudad.

Se realizaron controles de personas y vehículos, además de paradas preventivas orientadas a detectar situaciones irregulares y ordenar la circulación en zonas de mayor tránsito.

El operativo también contempla asistencia a turistas y visitantes que no conocen la ciudad y requieren orientación durante la peregrinación.

El director de la Departamental, Crio My Lic Héctor Villagra, destacó la importancia del trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad e instituciones locales para sostener la organización en eventos de gran convocatoria.