Atraparon al «Negro José», lo buscaban por el ataque a balazos contra Luna

Un peligroso delincuente conocido como el «Negro José» fue detenido este jueves 12 de febrero durante un operativo que se desplegó en una casa del barrio Pueyrredón, donde se encontraba atrincherado. Según pudo conocerse, se trata del hombre que buscaban por el ataque a balazos que sufrió Luna, la joven de 22 años que quedó parapléjica.

El procedimiento se hizo en la intersección de las calles Pablo Nogués e Ibarbalz y sumó la participación de personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) y el ETER, el cuerpo de élite de la Policía de Córdoba.

Luego de varias horas, el sospechoso fue aprehendido y se le secuestró un arma de fuego.

La presunción es que el detenido formaba parte de un grupo (en su mayoría compuesto por adolescentes) que el pasado 31 de enero abrió fuego contra una vivienda ubicada en Pasaje Sanavirones al 2800, en el barrio Yapeyú. Se hicieron más de veinte disparos y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Luna, provocándole una lesión irreversible.