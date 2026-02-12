Bomberos controlaron un incendio en una galería en Villa General Belgrano

Un incendio se registró a las 3:06 de esta madrugada en una vivienda ubicada en Manuel Paguaga 25, en un pasaje privado de Villa General Belgrano.

El foco se desarrolló en un ambiente externo destinado a asador con galería, de unos 20 metros cuadrados aproximadamente. El propietario logró contener inicialmente las llamas utilizando un extintor de vehículo y una manguera de riego.

Al lugar acudieron los móviles 25, 27 y 26 con un total de 10 bomberos, bajo la supervisión del sargento primero Claudio Videla. El personal realizó tareas de remoción de materiales, aperturas, ventilación vertical y enfriamiento para evitar la reactivación del fuego.

Los daños fueron parciales y no se registraron personas lesionadas.