Cayó una pareja acusada de forzar vehículos en Córdoba

Una pareja fue detenida en barrio Valle del Cerro luego de ser señalada por sustraer elementos de un automóvil estacionado en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal de Cordobeses en Alerta, que interceptó el vehículo en el que se trasladaban los sospechosos. Durante el operativo se secuestró el rodado, una ganzúa, una rueda y varias herramientas, entre otros objetos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar si estarían vinculados a otros hechos similares en la zona.