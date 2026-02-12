Caza ilegal en San Justo: tres hombres detenidos y galgos rescatados

Tres hombres mayores fueron detenidos en un campo rural del departamento San Justo, acusados de infringir la normativa vigente en materia de caza.

El procedimiento fue realizado por personal de la Patrulla Rural, que detectó a los involucrados en plena actividad ilegal. Durante el operativo se rescataron cuatro perros galgos utilizados para la caza y se secuestraron dos motocicletas.

Además, los efectivos incautaron una pieza de liebre europea y otros elementos vinculados a la práctica, en el marco de actuaciones por infracción a las leyes provinciales 8431 y 10326.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente mientras se continúan las actuaciones correspondientes.