Choque frontal en Las Varillas: hay un muerto y un herido grave

Un hombre de 60 años perdió la vida en un choque frontal ocurrido esta mañana sobre la Ruta Provincial 3, en jurisdicción de la ciudad de Las Varillas. Otro hombre resultó gravemente herido y fue trasladado hasta un hospital de la zona.

Según pudo conocerse, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 89 y se tuvo que cortar la ruta.

En el accidente, se vio involucrada una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Corsa. A bordo del rodado menor, se trasladaba un conductor que perdió la vida en el lugar, mientras que el ocupante de la 4X4 fue trasladado de urgencia al Hospital de Las Varillas con lesiones de gravedad.

Trabajó el personal policial y los bomberos voluntarios y se ordenaron una serie de pericias.