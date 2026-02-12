Descubrieron un arsenal, drogas y hasta un criadero ilegal de perros

Una serie de allanamientos simultáneos se realizaron en la ciudad de Córdoba y terminaron con el secuestro de un arsenal, el rescate de varios perros que estaban en un criadero ilegal y el hallazgo de más de cien dosis de drogas. Los operativos estuvieron a cargo de la Brigada de Investigaciones y se detuvo además a una mujer mayor de edad.

El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Kennedy, donde se secuestró un importante arsenal que estaría relacionado con un robo domiciliario ocurrido en el barrio Las Flores. En el lugar, fueron incautadas seis escopetas, tres fusiles, cuatro carabinas calibre .22, un revólver calibre .38 y dos cargadores.

Además, en el barrio Argüello Lourdes, personal policial concretó un allanamiento tras una denuncia radicada por una asociación protectora de animales, que advertía sobre el funcionamiento de un criadero ilegal de perros. Durante el operativo fueron rescatados seis ejemplares de las razas bulldog francés, bulldog inglés y american bully.

Finalmente, en el barrio Altos de General Paz, fue detenida una mujer. En el domicilio se secuestraron 179 envoltorios de cocaína y marihuana, una balanza digital, ocho celulares, cerca de 900 gramos de picadura de marihuana y una suma de dinero en efectivo.