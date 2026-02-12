Detienen a un narcomenudista que operaba entre Córdoba y La Pampa

Tras una investigación llevada adelante por la Policía de la provincia de La Pampa, en trabajo conjunto con la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se realizaron dos allanamientos en la ciudad de Río Cuarto. Como resultado del operativo, se cerró un punto de venta y se detuvo a un hombre mayor de edad acusado de comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se concretaron en Pasaje Omar Pariani al 1100, en barrio Alberdi, y en la intersección de Paunero y 9 de Julio, en barrio Centro. Durante los allanamientos, los efectivos lograron secuestrar $4.059.000 en efectivo, 200 dólares, una pistola calibre .22 con ocho cartuchos del mismo calibre y un automóvil.

De acuerdo a la investigación, el detenido realizaba ventas de drogas desde su domicilio en Río Cuarto y, presuntamente, viajaba hasta la ciudad de General Pico (La Pampa) para abastecer a otros narcomenudistas.

Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de La Pampa, a cargo del Dr. Juan José Baric, el acusado fue trasladado a sede judicial junto con las evidencias secuestradas. El hombre quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional 23.737.