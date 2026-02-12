Detuvieron en Dean Funes a un hombre buscado por la Justicia

El hombre de 26 años estaba vinculado a una causa por privación ilegítima de la libertad, amenazas, daños y lesiones.
Sucesos
jueves, 12 de febrero de 2026 · 19:38

Un hombre de 26 años fue detenido en barrio Los Algarrobos, en la ciudad de Dean Funes, tras constatarse que era buscado por la Justicia.

Según informó la Policía, el joven registraba una causa por privación ilegítima de la libertad, amenazas, daños y lesiones. La detención se concretó mediante un operativo llevado adelante por personal de Investigaciones Criminales, con apoyo del CAP.

El procedimiento se desarrolló en el sector mencionado y el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Comentarios