Dos allanamientos por droga en Río Tercero y Santa Rosa

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó esta mañana dos allanamientos en Río Tercero y Santa Rosa de Calamuchita, en el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

Las irrupciones se concretaron en una vivienda de calle Campo Hielo al 2400, en barrio Monte Grande de Río Tercero, y en otra ubicada en Libertad al 500, en Santa Rosa de Calamuchita. Durante los registros se incautaron distintos elementos vinculados a la causa.

El operativo está relacionado con la detención de un joven de 23 años que había sido interceptado por efectivos de la Policía de Córdoba sobre ruta provincial 6, en Río Tercero. En ese procedimiento se secuestraron estupefacientes, dinero en efectivo y una motocicleta.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Tercero, todos los elementos fueron trasladados a sede judicial para continuar con la investigación.