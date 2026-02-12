Dos motociclistas heridos tras un choque en Villa Santa Cruz del Lago

Dos motociclistas resultaron heridos tras un choque registrado esta mañana sobre la Ruta 38, a la altura de la localidad de Villa Santa Cruz del Lago.

En el siniestro, se vieron involucrados un joven de 22 años y un hombre de 84 años que colisionaron a la altura de la calle Los Pinos.

En el lugar, trabajó la ambulancia del servicio de emergencias y se diagnosticó a los ocupantes del rodado con traumatismos varios.

Ambos fueron asistidos en el lugar y derivados al Hospital Domingo Funes.