Ocurrió sobre la Ruta 38

Dos motociclistas heridos tras un choque en Villa Santa Cruz del Lago

Ambos fueron diagnosticados con traumatismos y trasladados hacia el Hospital Domingo Funes.
Sucesos
jueves, 12 de febrero de 2026 · 11:50

Dos motociclistas resultaron heridos tras un choque registrado esta mañana sobre la Ruta 38, a la altura de la localidad de Villa Santa Cruz del Lago.

En el siniestro, se vieron involucrados un joven de 22 años y un hombre de 84 años que colisionaron a la altura de la calle Los Pinos.

En el lugar, trabajó la ambulancia del servicio de emergencias y se diagnosticó a los ocupantes del rodado con traumatismos varios.

Ambos fueron asistidos en el lugar y derivados al Hospital Domingo Funes.

