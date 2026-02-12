Empalme a Tanti: hizo “willy” con la moto, la chica cayó y la dejó tirada

Un joven que circulaba en motocicleta por la Ruta 38, a la altura del empalme a Tanti y frente al complejo Peko’s, realizó una maniobra tipo “willy” este mediodía y provocó la caída de la chica que lo acompañaba.

Al levantar la rueda delantera perdió estabilidad y la joven terminó golpeando contra el asfalto. Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones cuya gravedad no fue precisada.

Tras la caída, el conductor abandonó el lugar sin asistirla y se dio a la fuga.

Minutos después, una ambulancia acudió al sector para brindar asistencia médica a la joven, mientras efectivos policiales trabajaron en la zona para recabar datos y tratar de identificar al motociclista.

Se investigan las circunstancias del hecho.

