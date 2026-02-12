Gendarmería argentina ganó la competencia SWAT en Dubái

El equipo Alacrán, perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina, se quedó con el primer lugar en el SWAT Challenge Dubai 2026, una de las competencias tácticas más exigentes del mundo para fuerzas especiales.

La delegación argentina superó a equipos policiales y militares de distintos países y se convirtió en el único grupo latinoamericano en alcanzar el máximo galardón en esta edición.

El certamen se desarrolla cada año en Dubái y pone a prueba habilidades operativas como tiro de precisión, rescate, intervención en situaciones críticas y trabajo táctico en equipo, bajo estrictos estándares internacionales.

El triunfo posiciona al grupo Alacrán entre las unidades de élite mejor evaluadas a nivel global en este tipo de desafíos técnicos y operativos.