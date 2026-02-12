Indignante: Vendían drogas frente a un centro de rehabilitación de adicciones

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos en la ciudad de Córdoba y logró el secuestro de más de tres mil dosis de drogas. Durante los operativos, se detuvo a tres hombres de 39, 43 y 64 años de edad que operaban en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y el asentamiento Las Aldeas.

Concretamente, se secuestraron 2.275 dosis de cocaína y 899 de marihuana, una planta de cannabis sativa, $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, 28 cartuchos de distintos calibres y diversos elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes.

En ese sentido, trascendió que había alrededor de 2.000 dosis de cocaína ocultas dentro de una caja fuerte.

Los investigadores lograron desarticular además un punto de venta de drogas que funcionaba frente a un centro de rehabilitación de adicciones. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenó el traslado de los detenidos, quienes fueron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.