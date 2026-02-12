Murió la exdiputada chaqueña Sandra Mendoza

Buenos Aires. La exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza murió ayer a sus 62 años en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, informó el Partido Justicialista (PJ) provincial, espacio al que pertenecía la dirigente.

"Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia", señaló el PJ a través de un comunicado.

El texto destaca que la trayectoria de Mendoza "estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños".

"Desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos al presidente del partido Jorge Capitanich, sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública", señaló el partido.

Por otra parte, el PJ Chaco tildó a la exdiputada de "hacedora imborrable de la historia del peronismo de nuestra provincia y ruega a Dios que la tenga en la gloria tras recibirla en el cielo".

"Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida", finaliza.

Quien también se expresó a través de las redes sociales fue Cristina de Kirchner. "Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia", escribió la expresidenta.

En tanto, el gobernador de Chaco, el radical Leandro Zdero, expresó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Diputada Mandato Cumplido Sandra Mendoza".

"Más allá de las diferencias políticas, su paso por la vida pública forma parte de la historia institucional del Chaco. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que descanse en paz", tuiteó.

Otra dirigente política que despidió a Sandra Mendoza fue Elisa Carrió, también chaqueña. "Sandra Mendoza que pena despedirte querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona.", expresó en su cuenta de X.

Mendoza había nacido el 20 de abril de 1963 en la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña. Se recibió de kinesióloga e inició su militancia en el peronismo de joven. Ofició como diputada nacional por Chaco entre 2009 y 2017. También estuvo casada con el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich, con quien tuvo dos hijas: Guillermina y Jorgelina.

Su primer cargo público fue el de diputada provincial, para luego dar el salto a la Casa de Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires. En 2007 trabajó como ministra de Salud en su provincia, hasta que fue electa para ocupar una banca en la Cámara baja.