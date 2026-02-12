Murió un espectador durante la obra de Matías Alé en Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de una tragedia durante la noche del jueves 12 de febrero, cuando un hombre de 80 años falleció mientras asistía a la obra "Función Imposible", protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche, recién comenzada la función, y provocó un profundo impacto tanto en los espectadores como en los actores, generando conmoción y consternación en la sala y entre quienes seguían de cerca la actividad teatral en la ciudad.

Según informaron fuentes médicas, el espectador comenzó a sentir un malestar general antes de sufrir una descompensación repentina. Inicialmente se dio aviso a una empresa de asistencia privada y, más tarde, intervino el SAME, cuyos profesionales constataron que el hombre no presentaba signos vitales pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se realizaron en el lugar. Finalmente, los médicos confirmaron su fallecimiento dentro de la sala, dejando un profundo dolor en el público y el elenco, que tuvo que interrumpir la función programada para esa jornada.

Desde la producción del espectáculo, a cargo de Primer Acto Productora y Juntoke Producciones, se emitió un comunicado oficial expresando: “Lamentamos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”. En el mismo mensaje, destacaron la labor de los equipos de emergencia: “Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible” y agradecieron al público por “entender la situación y colaborar en todo momento”.

La suspensión inmediata de la función marcó el cierre de una noche que quedará grabada con tristeza en la memoria de los presentes y de quienes integran la obra, mientras los familiares y allegados del espectador recibieron las condolencias de la producción y del público.