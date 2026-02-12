Rescataron a una mujer en una zona agreste de Paraje Río Hondo

Paraje Río Hondo. Una mujer de 65 años fue asistida y trasladada de urgencia ayer por la tarde luego de sufrir un episodio de parálisis en su domicilio, ubicado en una zona agreste y de difícil acceso en Paraje Río Hondo.

El operativo se inició alrededor de las 19:14 horas, cuando una dotación del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), en conjunto con Bomberos Voluntarios y el Servicio de Emergencias, acudió al lugar para brindar asistencia primaria a la paciente, quien presentaba parálisis en el costado derecho de su cuerpo y en el rostro.

Debido a las características del terreno, el acceso con vehículos resultó imposible, por lo que los equipos de rescate debieron ingresar a pie hasta la vivienda. Tras estabilizar a la mujer, se organizó un operativo de extracción a lo largo de un sendero de aproximadamente dos kilómetros.

El traslado por tierra demandó cerca de una hora y cuarenta minutos, hasta llegar al punto donde aguardaba el vehículo sanitario. Desde allí, la paciente fue derivada al Hospital de Mina Clavero para recibir atención médica especializada.

El procedimiento puso de relieve el trabajo coordinado de los equipos de emergencia en contextos de difícil acceso, priorizando la rápida asistencia y el resguardo de la paciente.