Robo insólito: Pasó por una casa, vio una reposera y decidió llevársela

Un hombre fue detenido luego de haber protagonizado un insólito robo en la ciudad de Villa Carlos Paz. Según pudo conocerse, se metió en el patio de una casa, vio una reposera y decidió llevársela.

El ladrón tiene 40 años de edad y fue atrapado por el personal policial en pleno centro.

El personal del Comando de Acción Preventiva dispuso su traslado hacia la comisaría local, como también el secuestro del elemento sustraído. Es importante destacar que quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.