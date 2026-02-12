Se atrincheró y amenazó a la Policía: terminó detenido

Un hombre armado, que se encontraba prófugo de la Justicia, fue detenido tras un intenso operativo policial en barrio Pueyrredón.

El hecho comenzó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una motocicleta con dos ocupantes, uno de ellos presuntamente armado. Al arribar al lugar, el sospechoso intentó darse a la fuga ingresando a una vivienda, donde habría amenazado con un arma de fuego al personal policial.

Ante la gravedad de la situación, intervino el grupo táctico ETER, que inició un proceso de negociación. Luego de varias horas de trabajo conjunto con efectivos del CAP, el individuo depuso su actitud y fue finalmente detenido.

Según trascendió, el hombre estaría vinculado a un hecho ocurrido días atrás en barrio Yapeyú, donde una mujer de 22 años resultó gravemente herida en su domicilio.

Además, fue detenido el propietario de la vivienda, un joven que también quedó a disposición de la Justicia. En el procedimiento se secuestraron una pistola, una motocicleta, un teléfono celular y varias motopartes.