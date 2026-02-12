Tiene 13 años y no regresó a su casa en Córdoba: piden ayuda

Una adolescente de 13 años es buscada en la ciudad de Córdoba luego de no regresar a su domicilio en barrio Rosedal. La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 solicitó colaboración para dar con su paradero.

Se trata de Hilen Lisbet Cruz Pérez, quien salió de su casa con una mochila color crema con un dibujo de gato, sin marca, donde llevaba su DNI y prendas de vestir. Al momento de ausentarse vestía una biker rosa claro con manchas negras y una pupera con el mismo estampado, zapatillas blancas con punta negra y suela blanca, y una campera negra fina con brillo y capucha.

La adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello negro lacio hasta la cintura con flequillo, ojos marrones y tez trigueña. Presenta un lunar en la parte central superior del labio, debajo de la nariz. No posee tatuajes ni piercings.

Desde la Fiscalía pidieron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comuniquen con la Unidad Judicial 6 al teléfono 4666250 o se dirijan a calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.