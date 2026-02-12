Un automovilista perdió el control y chocó en el ingreso a Carlos Paz

Un accidente de tránsito se produjo esta mañana en el ingreso a la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho se registró alrededor de las 8,30 horas cuando el conductor de un vehículo perdió el control y chocó contra un muro de contención, a la altura del puente que marca el final de la autopista Justiniano Allende Posse.

A bordo del automóvil Toyota Etios, iba un hombre de 49 años acompañado por otro sujeto de 40 años.

Ambos fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias de Vittal y trascendió que se encuentran ilesos.