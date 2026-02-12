Una Kangoo apareció envuelta en llamas en plena mañana

Un vehículo fue consumido por el fuego esta mañana en la intersección de Manantiales y El Peñón, en la localidad de Los Aromos.

En el lugar se encontró una Renault Kangoo blanca, sin dominio visible, completamente incendiada. Un hombre de 55 años, integrante del móvil de la guardia local, indicó que no conocía al propietario del rodado.

Bomberos de Alta Gracia trabajaron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Luego del operativo se realizó una encuesta entre vecinos del sector, quienes también manifestaron no saber a quién pertenecía el utilitario.