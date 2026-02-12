Vehículo incendiado en Los Aromos

Una Kangoo apareció envuelta en llamas en plena mañana

El utilitario estaba sin dominio y ningún vecino pudo identificar a su propietario en el sector de Manantiales y El Peñón.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 12 de febrero de 2026 · 18:38

Un vehículo fue consumido por el fuego esta mañana en la intersección de Manantiales y El Peñón, en la localidad de Los Aromos.

En el lugar se encontró una Renault Kangoo blanca, sin dominio visible, completamente incendiada. Un hombre de 55 años, integrante del móvil de la guardia local, indicó que no conocía al propietario del rodado.

Bomberos de Alta Gracia trabajaron para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Luego del operativo se realizó una encuesta entre vecinos del sector, quienes también manifestaron no saber a quién pertenecía el utilitario.

Comentarios