Una mujer salvó la vida de su vecina que se ahogaba en Carlos Paz

Una mujer salvó la vida de su vecina de 87 años en un dramático hecho registrado en la ciudad de Villa Carlos Paz. Fue siguiendo las indicaciones brindadas por un operador del 911, el número de emergencias de la Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 22 horas y trascendió que la anciana se había ahogado con un medicamento.

Su vecina logró reanimarla haciéndole la maniobra de Heimlich, la cual fue guiada telefónicamente por el cabo primero Matías Ortíz.

Tras haberle desobstruido las vías respiratorias, la jubilada fue estabilizada y asistida por personal del servicio de emergencias de Vittal y se dispuso su posterior traslado hacia el Hospital Gumersindo Sayago.