Una nena de 9 años se descompensó y murió: investigan qué le pasó

Una niña de 9 años se descompensó y perdió la vida en un trágico hecho ocurrido el miércoles pasado en horas de la tarde en la ciudad de Córdoba. La pequeña fue trasladada por su madre hasta el dispensario de Ciudad de los Cuartetos y pese a los esfuerzos de los médicos, no lograron salvarle la vida.

Se abrió una investigación para determinar cuáles fueron las causas del deceso y tomó intervención la justicia.

Para esclarecer lo sucedido, serán claves las pericias forenses y se dispuso una consigna policial en el domicilio familiar.

Cuando llegó al centro de atención primaria de la salud, los facultativos le hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no lograron reanimarla y finalmente se constató su fallecimiento. En tanto, su madre declaró que la niña habría sufrido un paro cardiorrespiratorio antes de llegar al dispensario.