Una perra detectó un revólver oculto en un allanamiento

Una perra de la División Canes permitió descubrir un arma de fuego y municiones ocultas durante un allanamiento realizado esta mañana en una vivienda de Pasaje Los Troperos al 1800, en barrio Alberdi de Río Cuarto.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por un hecho de robo. Durante la inspección del inmueble, la perra “Dana” realizó marcaciones precisas que guiaron a los efectivos hasta un revólver con la numeración suprimida, tres cartuchos de distintos calibres y un cargador de carabina calibre .22.

En el mismo operativo, los policías secuestraron además una motocicleta de 125 cc preparada para picadas, sin marca visible ni numeración, un motor Zanella EX 150 que registraba pedido judicial y una chapa patente también requerida por la Justicia.

Todos los elementos fueron puestos a disposición del magistrado interviniente.