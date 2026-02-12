Vendía drogas desde un kiosco y hacía delivery: terminó detenido

Tras cuatro meses de investigación y luego de reiteradas denuncias anónimas recibidas en el Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) cerraron dos puntos de venta y detuvieron a un hombre en la localidad de Tránsito.

Las órdenes de allanamiento se ejecutaron en una vivienda ubicada sobre calle Concejal Isidro Bovo al 100, donde se logró la aprehensión de un sujeto mayor de edad. En el lugar se secuestraron plantas y semillas de marihuana, $852.030 en efectivo y elementos de interés para la causa.

Según se informó, el detenido utilizaba su domicilio —que funcionaba como kiosco de fachada— para comercializar estupefacientes. Además, realizaba ventas bajo la modalidad delivery en las localidades de Tránsito y Arroyito.

Finalmente, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de San Francisco, dispuso el traslado del detenido a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y la remisión de los elementos secuestrados.