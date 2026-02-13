Allanaron una casa por amenazas y hallaron armas

Un allanamiento realizado en barrio Los Granados terminó con un hombre de 29 años detenido y el secuestro de armas de fuego, luego de una denuncia por amenazas vinculadas a un caso de violencia familiar.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles, en el marco de una investigación por amenazas calificadas.

Durante el operativo, los policías encontraron una pistola calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos, un revólver calibre 38, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de la madre del damnificado. Según relató, su hijo mantuvo durante tres años una relación de pareja con la mujer denunciada, a quien señaló por comportamientos violentos.

Días atrás, la mujer se presentó en la vivienda acompañada por un hombre que habría exhibido un arma de fuego y lanzado amenazas, en medio de un conflicto por pertenencias que habían quedado en el domicilio.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito IV, Turno I, a cargo de la fiscal Andrea Martin Aresti.