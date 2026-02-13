Alta Gracia: una mujer saltó de una moto en plena persecución

Esta madrugada, alrededor de las 3, un motociclista de 19 años fue alcanzado por la Policía luego de una persecución por distintas calles de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia. El joven circulaba en una motocicleta Keller junto a una mujer y, al advertir la presencia de un móvil policial, aceleró e intentó escapar.

Durante el seguimiento, al llegar a la esquina de Los Flamencos y Cruz Oviedo, la mujer que lo acompañaba se arrojó de la moto cuando aún estaba en movimiento y desapareció de la escena. El conductor continuó la huida hasta Liniers y Cervantes, donde intentó dejar el rodado y seguir a pie, pero fue reducido en ese mismo lugar.

La motocicleta presentaba el tambor dañado. El joven quedó alojado en la comisaría de la zona y a disposición de la Justicia. En tanto, continúa la búsqueda de la mujer que viajaba como acompañante.