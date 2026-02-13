Caos en las calles: seis detenidos entre naranjitas y limpiavidrios

En el marco de distintos operativos preventivos realizados en barrio Nueva Córdoba, la Policía detuvo en las últimas horas a varios naranjitas y limpiavidrios por distintos hechos ocurridos en la vía pública.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de avenida Pueyrredón y avenida Vélez Sarsfield, donde fue detenida una mujer mayor de edad junto a una menor. Según se informó, ambas utilizaban escobillas para golpear vehículos que circulaban por el sector. En el mismo operativo, también fueron aprehendidos dos hombres que se desempeñaban como cuidacoches y que protagonizaban disturbios en la zona.

Minutos más tarde, en avenida Hipólito Yrigoyen al 588, otros dos individuos —también cuidacoches— fueron detenidos por resistencia a la autoridad. Durante el procedimiento se les secuestró un chaleco refractario y un cuchillo tipo tramontina que uno de ellos llevaba entre sus prendas.

Todos los involucrados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.