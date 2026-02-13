Cuatro detenidos con drogas tras allanamientos en el interior de Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico logró desbaratar un banda que vendía drogas en la localidad cordobesa de Adelia María. Se secuestró cocaína, marihuana, armas y se detuvo a cuatro personas, tras una investigación que se extendió durante dos meses y culminó con el cierre de dos puntos de venta.

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios sobre las calles Bartolomé Mitre, 25 de Mayo y San Juan Bosco.

Durante los operativos, los uniformados arrestaron a dos hombres y dos mujeres y se incautaron 126 dosis de cocaína y 16 de marihuana, además de 712.300 pesos en efectivo. También secuestraron un arma de fuego calibre 22, 13 cartuchos y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

La Fiscalía Móvil del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los aprehendidos a la sede judicial y la remisión de todo lo secuestrado.