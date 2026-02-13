Descubrió a su mujer con otro hombre, asesinó a sus hijos y se quitó la vida

El secretario de Gobierno de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil, asesinó a sus dos hijos y luego se quitó la vida tras descubrir una supuesta infidelidad de su esposa.

El hecho ocurrió en las últimas horas y generó conmoción en la ciudad. El hijo mayor, de 12 años, fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas. El menor, de 8 años, ingresó en estado crítico, fue intervenido quirúrgicamente y falleció el 12 de febrero.

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que se observa a la mujer en un bar, besándose con otro hombre. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, habrían sido determinantes en el estado emocional del funcionario y forman parte del contexto previo a la tragedia.

Antes del hecho, el funcionario publicó un video junto a sus hijos y dejó una carta en sus redes sociales —que luego fue eliminada— en la que expresaba estar profundamente afectado tras descubrir la presunta infidelidad de su esposa. En el mensaje pedía perdón a sus familiares y amigos, agradecía a sus padres y mencionaba que no podía seguir viviendo con lo ocurrido, dejando en evidencia su estado emocional previo a la tragedia.