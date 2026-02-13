Detienen a dos adolescentes por robar con la modalidad “levanta-portones”

En Villa María, dos adolescentes de 14 y 15 años fueron aprehendidos acusados de robar una bicicleta de alta gama mediante la modalidad conocida como “levanta-portones”.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Loteo Campos de Este, tras un operativo desplegado por personal de la Departamental Policía de la Provincia de Córdoba, en coordinación con el Centro de Monitoreo.

Según se informó, la damnificada advirtió el robo minutos después de ocurrido. Con los datos aportados y el seguimiento de cámaras de seguridad, los efectivos lograron ubicar a los sospechosos en la intersección de las calles Lacar y Paraguay, dentro del mismo sector.

En el lugar se concretó la aprehensión de los jóvenes y el recupero del rodado sustraído. Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNaf), organismo que interviene en estos casos para garantizar el resguardo de los derechos de menores de edad.