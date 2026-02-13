Dos detenidos por vender drogas en un taller de motos en Bell Ville

Tras varias denuncias anónimas recibidas en la línea del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080), la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló un punto de venta de drogas en la ciudad y detuvo a dos hombres mayores de edad.

Durante más de dos meses, los investigadores realizaron un seguimiento que permitió concretar allanamientos en tres domicilios, entre ellos un taller de motos utilizado como “pantalla” para comercializar drogas. Los operativos se llevaron a cabo en Guillermo Roldán al 1000 y Córdoba al 500.

En los registros de las viviendas, se secuestraron 132 dosis de marihuana, cuatro de cocaína, una planta de cannabis sativa, dos escopetas, 146 cartuchos, dinero en efectivo, una balanza digital, dos automóviles, dos motocicletas y elementos utilizados para fraccionar drogas. Se confirmó que los principales sospechosos realizaban delivery de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville supervisó el procedimiento y ordenó la remisión de lo incautado, así como el traslado de los detenidos a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.