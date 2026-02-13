«El Orejudo» paraba en la casa de otro de los acusados por el crimen de Villarreal

Del análisis de los chats entre los acusados por el crimen de Sebastián Villarreal, se desprendió que el adolescente conocido como «El Orejudo», oriundo de Villa Carlos Paz, ayudaba a planificar los robos de motos y se alojaba en la casa de uno de los mayores acusados por el crimen ocurrido el 29 de febrero de 2024 en barrio Yofre Norte.

El joven mantenía una relación cercana con el otro menor que estuvo involucrado en el hecho como autor material y con Héctor Alejandro «Lalo» Herrera, a quien se imputó como autor material del asalto violento que terminó en muerte. Precisamente, los registros de chats revelaron que el menor solía quedarse en su casa -presuntamente las madrugadas que salía a delinquir- y que incluso su madre intercambiaba mensajes con Herrera.

Asimismo, contaba con una habitación en el fondo de su casa, donde se «enfriaban» las motos robadas antes de su desarme para vender las distintas partes.

El juicio se desarrolla en la Cámara Tercera del Crimen y en el día de ayer, también se conocieron las conversaciones que mantuvo Axel Escada (uno de los imputados) con una joven, donde se jactaba de los hechos que cometía. En simultáneo, se encontraron intercambios de mensajes entre Escada y el propio «Orejudo».

La presunción de la Fiscalía es que el asesinato de Villarreal no fue un «caso aislado» sino que se suma a una serie de robos protagonizados por una banda con roles definidos y logística para recaudar dinero con la venta de los rodados sustraídos.

En este esquema, «El Orejudo» se destacaba porque «iba al frente» y se animaba a «salir de caño». La modalidad se repetía, operaban a la mañana temprano para evitar los controles policiales, coordinaban dónde guardar las motos y luego cobraban.

Es importante destacar, que el adolescente carlospacense es quien manejaba el rodado utilizado en el asalto violento que terminó con la muerte de Villarreal y fue declarado inimputable por la justicia.