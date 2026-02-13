Entraba al hospital y se llevaba celulares de internados

Hospital de Unquillo
Entraba al hospital y se llevaba celulares de internadosFue descubierto tras el aviso de las propias víctimas y lo sorprendieron cuando aún tenía en su poder los teléfonos sustraídos dentro del nosocomio.
Un hombre fue descubierto en el hospital de Unquillo luego de que varios pacientes advirtieran la falta de sus celulares mientras permanecían internados. La situación generó alarma en las salas y el aviso inmediato al personal policial.
Con los datos aportados por las víctimas, los efectivos lograron identificarlo dentro del edificio. Al ser controlado, tenía consigo los teléfonos denunciados como robados.
Los aparatos fueron recuperados y restituidos, mientras el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.