Entraba al hospital y se llevaba celulares de internados

Un hombre fue descubierto en el hospital de Unquillo luego de que varios pacientes advirtieran la falta de sus celulares mientras permanecían internados. La situación generó alarma en las salas y el aviso inmediato al personal policial.

Con los datos aportados por las víctimas, los efectivos lograron identificarlo dentro del edificio. Al ser controlado, tenía consigo los teléfonos denunciados como robados.

Los aparatos fueron recuperados y restituidos, mientras el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.