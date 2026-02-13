Le pidieron plata para devolverle su mascota y lo amenazaron con un cuchillo

Córdoba. En horas de la mañana, personal policial llevó adelante un operativo en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, que culminó con la detención de un hombre mayor de edad, en el marco de un hecho de robo y amenazas.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Arroyo y Tristán Narvaja, donde se logró la aprehensión del sujeto, con el secuestro de un cuchillo tipo tramontina y dinero en efectivo.

De acuerdo a lo manifestado por el damnificado, tras extraviar su mascota (un perro de raza Bulldog Francés), fue contactado por individuos que le exigieron dinero a cambio de información. Luego de efectuar un pago, fue engañado y, al reclamar la devolución, fue amenazado con un arma blanca, tras lo cual los involucrados se dieron a la fuga.

Con las características aportadas, se implementó un operativo que permitió la detención de uno de ellos, que quedó a disposición de la Justicia.