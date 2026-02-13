Marcha contra la reforma laboral: detuvieron a uno de los acusados por los disturbios

La Policía de la Ciudad arrestó este viernes a un hombre señalado por su presunta participación en los incidentes y ataques con bombas Molotov registrados durante la marcha del miércoles pasado, en el marco del debate de la Ley de Reforma Laboral en el Congreso Nacional.

El procedimiento se realizó en Luis María Campos al 1300, en el barrio porteño de Palermo, luego de que efectivos de la Comisaría Vecinal 14B detectaran a un individuo durmiendo dentro de un cajero automático. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, al ser interceptado, el hombre reaccionó de manera agresiva, lo que derivó en su detención preventiva.

Debido a que no portaba documentación, la fiscalía interviniente autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica. A través del sistema biométrico Face Expert, las imágenes del rostro del detenido fueron cotejadas con bases de datos oficiales, arrojando una coincidencia positiva con un hombre identificado como N.G.B., argentino de 31 años, con antecedentes por robo.

En paralelo, peritos de la Policía Científica analizaron registros fílmicos y fotográficos de los disturbios ocurridos en la plaza Congreso. De acuerdo con los voceros, las características físicas y la vestimenta del aprehendido coincidían con las de uno de los manifestantes captados durante los desmanes. La compulsa entre capturas televisivas y las imágenes actuales permitió reforzar la hipótesis de su vinculación con los hechos investigados.

Tras la notificación al juzgado de turno, se dispuso la detención e incomunicación del acusado, quien quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Este. La causa continúa bajo la órbita de la fiscalía, que procura determinar si el imputado participó en otros episodios violentos y avanzar en la identificación de más involucrados.

El operativo se inscribe en una serie de tareas de rastreo e identificación posteriores a los incidentes, en las que la utilización de tecnología biométrica resultó clave para el avance de la investigación. El detenido permanece incomunicado, conforme a la decisión judicial.