Motociclista murió tras chocar: las ocupantes del auto, alcoholizadas

Un motociclista murió esta madrugada en Río Cuarto tras un violento choque ocurrido en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín.

Cuando el servicio de emergencias llegó al lugar, constató el fallecimiento del conductor de una motocicleta Honda Wave, cuya identidad aún no había sido confirmada.

De acuerdo a las primeras informaciones, el rodado impactó contra un Volkswagen Golf conducido por una joven de 20 años, quien iba acompañada por otras dos mujeres de 20 y 22 años.

Luego del siniestro, se les realizó el test de alcoholemia a las tres ocupantes del automóvil. En todos los casos el resultado fue positivo.

La Justicia intenta determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.