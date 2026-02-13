Motociclista murió tras chocar: las ocupantes del auto, alcoholizadas

Río Cuarto, madrugada trágica
Motociclista murió tras chocar: las ocupantes del auto, alcoholizadasEl impacto ocurrió en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martín. La víctima no fue identificada y la Justicia investiga cómo se produjo el choque.
Un motociclista murió esta madrugada en Río Cuarto tras un violento choque ocurrido en la intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín.
Cuando el servicio de emergencias llegó al lugar, constató el fallecimiento del conductor de una motocicleta Honda Wave, cuya identidad aún no había sido confirmada.
De acuerdo a las primeras informaciones, el rodado impactó contra un Volkswagen Golf conducido por una joven de 20 años, quien iba acompañada por otras dos mujeres de 20 y 22 años.
Luego del siniestro, se les realizó el test de alcoholemia a las tres ocupantes del automóvil. En todos los casos el resultado fue positivo.
La Justicia intenta determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.