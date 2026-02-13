Robaron una bicicleta, se viralizó el video y los identificaron

Dos adolescentes fueron demorados en las últimas horas en la ciudad de Villa María, señalados como presuntos autores del robo de una bicicleta que había quedado registrado en un video difundido en redes sociales.

La investigación se inició tras la circulación de las imágenes, en las que se observaba la sustracción del rodado. A partir de esas pruebas, el personal logró identificar a los jóvenes y concretar el procedimiento.

Durante el operativo, los involucrados reaccionaron con insultos hacia los efectivos. Finalmente, fueron trasladados a sede policial.

La bicicleta fue recuperada y también se incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho.