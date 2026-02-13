Robaron vacunos en zona rural y los encontraron tras un procedimiento

Este viernes, en un establecimiento rural de Colonia Las Pichanas, departamento San Justo, personal de la Patrulla Rural Noreste junto a efectivos de la Departamental Ansenuza realizó un allanamiento en el marco de una investigación por abigeato.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco animales vacunos que habrían sido sustraídos en la zona. Los ejemplares quedaron a disposición de la fiscalía de instrucción interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes para avanzar en la causa.

La pesquisa sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.